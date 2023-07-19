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На Дніпропетровщині 38-річний чоловік пішов рибалити та зник

Сьогодні 14:19
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У Новомосковську поліція розшукує 38-річного Андрія Зоріна, який пішов рибалити та зник.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 38-річний чоловік пішов рибалити та зник

Про це повідомляє Новомосковський районний відділ поліції.  

Зазначається, що 18 липня до поліції звернувся племінник чоловіка та повідомив, що його родич зник. Також хлопець розповів поліцейським, що його дядько пішов рибалити на місцеву водойму. Хлопець ходив на те місце, але на березі він знайшов тільки вудку та речі родича. 

До пошуків зниклого правоохоронці долучили водолазів, які обстежили акваторію водойми, та кінолога зі службовою собакою. Але чоловіка не знайшли. Тому правоохоронцям потрібна ваша допомога!

Прикмети: на вигляд 35 років, зріст 175 см, худорлявої статури, очі блакитні, волосся русяве коротке.

Був одягнений у темні джинси, кофту темно-синю. При собі мав мобільний телефон, який був вимкнений.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали 12-річну дівчинку, яка гралася на дитячому майданчику та зникла.

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