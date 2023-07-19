На Днепропетровщине 38-летний мужчина пошел рыбачить и пропал

В Новомосковске полиция разыскивает 38-летнего Андрея Зорина, который пошел рыбачить и пропал.

Об этом сообщает Новомосковский районный отдел полиции.

Отмечается, что 18 июля в полицию обратился племянник мужчины и сообщил, что его родственник исчез. Также парень рассказал полицейским, что его дядя пошел рыбачить на местный водоем. Парень ходил на то место, но на берегу он нашел только удочку и вещи родственника.

К поискам пропавшего правоохранители приобщили водолазов, которые обследовали акваторию водоема, и кинолога со служебной собакой. Но мужчину не нашли. Потому правоохранителям нужна ваша помощь!

Приметы: на вид 35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые короткие.

Был одет в темные джинсы, кофту темно-синюю. При себе имел отключенный мобильный телефон.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскали 12-летнюю девочку, которая играла на детской площадке и пропала.

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