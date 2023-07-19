На Днепропетровщине 38-летний мужчина пошел рыбачить и пропал

Об этом сообщает Новомосковский районный отдел полиции.
Отмечается, что 18 июля в полицию обратился племянник мужчины и сообщил, что его родственник исчез. Также парень рассказал полицейским, что его дядя пошел рыбачить на местный водоем. Парень ходил на то место, но на берегу он нашел только удочку и вещи родственника.
К поискам пропавшего правоохранители приобщили водолазов, которые обследовали акваторию водоема, и кинолога со служебной собакой. Но мужчину не нашли. Потому правоохранителям нужна ваша помощь!
Приметы: на вид 35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые короткие.
Был одет в темные джинсы, кофту темно-синюю. При себе имел отключенный мобильный телефон.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
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