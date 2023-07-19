Гралася на дитмайданчику та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку

Криворізькі поліцейські розшукують 12-річну Катерину Патлачук.
18 липня близько 21:30 дівчинка гралася на дитячому майданчику, потім зникла та до теперішнього часу її місце перебування не відоме.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 11-13 років, зріст 150 см, волосся русяве, темні очі, має шрами на обличчі, носі та лобі.
Якщо ви бачили цю дівчинку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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