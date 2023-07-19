Як у Дніпрі обрати форму навчання для дитини

19 липня на черговій сесії міськради остаточно визначилися з формою навчання. Цьогоріч діти повернуться до шкіл, але батьки зможуть залишити дитину на дистанційці чи перевести на індивідуальний формат занять.
Крім цього, офлайн заняття будуть в учнів художніх, музичних та спортивних шкіл.
Для того, щоб обрати зручний для себе формат навчання потрібно звернутися до директора школи та написати відповідну заяву.
Школи працюватимуть у дві зміни. Перша триватиме з 8 ранку і до 11:25. За таким графіком навчатимуться 1-4 класи. Друга зміна для 5-11 класів розпочнеться о 12 годині та триватиме до 16:25. Зауважимо, що працюватимуть тільки ті школи, де є укриття.
Незабаром у Дніпрі проведуть низку зустрічей з батьками, під час яких роз’яснять всі деталі. Для того, щоб не повторюватися, у ГумДепі створили гугл-форму, де можна залишити своє запитання. Зробити це можна за посиланням.
Нагадаємо, у Дніпрі учнів деяких шкіл планують перемістити в сусідні навчання заклади, де є укриття. ТУТ ми публікували цей перелік. Батьки школярів зможуть особисто прийти на зустріч з адміністраціями шкіл. Проте від одного класу можна послати тільки трьох представників.
Щоб потрапити на зустріч необхідно заздалегідь зареєструватися. Зробити це можна за посиланням нижче:
На інфографіці перелік шкіл, де не планують ніяких переміщень. Щоб зустрітися з адміністрацією цих навчальних закладів треба зробити запит до директора.
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