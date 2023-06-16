«Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии

Сегодня в Киев прибыли президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, а также президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент, который возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды.
Их визит проходит в рамках так называемой африканской миротворческой миссии. Делегация привезла свои предложения по поводу «мира», среди которых — отвод российских войск, приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест путина и смягчение санкций.
Во время визита африканских лидеров россия совершила ракетную атаку на столицу и Киевскую область.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и успешно уничтожено: 6 ракет «Кинжал»; 6 крылатых ракет «Калибр»; 2 разведывательных БпЛА.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал взрывы в Киеве и визит африканской миротворческой миссии. Он написал, что хотел бы «сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей».
Я так понимаю, что ракетные обстрелы Киева во время визита африканской миротворческой миссии, это признак ее поддержки? Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей», – написал Филатов.
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