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  • «Хочу зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй»: мер Дніпра про вибухи у Києві та візит африканської миротворчої місії

«Хочу зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй»: мер Дніпра про вибухи у Києві та візит африканської миротворчої місії

Сьогодні 13:26
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Тривога тривала 1 годину 10 хвилин - з 11:06 до 12:17. У цей час на Київщині лунали вибухи.

Новости Днепра про «Хочу зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй»: мер Дніпра про вибухи у Києві та візит африканської миротворчої місії

Сьогодні до Києва прибули президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, а також президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів (президент, яких очолює Африканський Союз), прем’єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди. 

Їхній візит відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії. Делегація привезла свої пропозиції щодо “миру”, серед яких – відведення російських військ, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт путіна та пом’якшення санкцій. 

Під час візиту африканських лідерів росія вчинила ракетну атаку на столицю та Київську область.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено: 6 ракет “Кинджал”; 6 крилатих ракет “Калібр”; 2 розвідувальних БпЛА.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував вибухи у Києві та візит африканської миротворчої місії. Він написав, що хотів би “зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй». 

Я так розумію, що ракетний обстріл Києва під час візиту африканської миротворчої місії, це ознака її підтримки? Хочу зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй», – написав Філатов.  

Новости Днепра про «Хочу зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй»: мер Дніпра про вибухи у Києві та візит африканської миротворчої місії

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Новости Днепра про «Хочу зараз побачити очі президента ПАР та інших «товаріщєй»: мер Дніпра про вибухи у Києві та візит африканської миротворчої місіїУкраїнська

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