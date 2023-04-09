«Гривни — «фантики», а Днепр — русский город»: двое горожан в прямом эфире хвалили окупантов (ВИДЕО)

В Днепре "ждуны" в прямом эфире звали РФ.

В лайвах в TikTok часто встречаются поклонники так называемых «Л/ДНР», которые выкрикивают «слава России» и хвалят владимира путина. На этот раз пользователи сети наткнулись на жителей Днепра, которые считают наш город русским и ждут «освобождения».

Двое мужчин, которые утверждали, что они из Днепра, или, как они сами говорят «Днепропетровска», выкрикивали в прямом эфире «слава россии» и убеждали своих зрителей, что Украины никогда не было, а была только Киевская Русь. А Днепр – российский город и никогда не был украинским. Запись этого разговора выложили в одном из Telegram-каналов.

Пользователи в комментариях активно не соглашались с такими высказываниями мужчин и обещали, что «ждунов» посетит СБУ.

Днепряне утверждали, что украинские гривны «это фантики», потому они такие деньги с собой не носят. В комментариях украинцы начали писать «Слава Украине», на что мужчины ответили, что слава, но не Украине, а России.

Нет, это слава России. Да, мы из Днепропетровска, мы русские. Да, слава россии, – сказал один из них.

Детальнее на видео:

Отметим, что публичная активная поддержка страны-агрессора считается преступлением. За враждебную агитацию предусмотрено административное и даже уголовное наказание. На территории Днепропетровской области часто задерживают фанатов РФ, поэтому не исключено, что совсем скоро мы услышим, что этих мужчин поймали. Если, конечно, они действительно сидят в Днепре и не уехали в Россию.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержали шестерых потенциальных коллаборантов, поддерживавших агрессию РФ.

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