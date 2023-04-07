Підтримували агресію рф проти України та окупацію міст: на Дніпропетровщині затримали колаборантів

Шість мешканців Дніпропетровської області підтримували агресію рф проти України та окупацію міст.

Про це передає СБ України у Дніпропетровській області.

У Павлоградьскому районі СБУ викрили шістьох колаборантів, які просували ідеї «руського миру» в області. Було затримано колишнього співробітника органу місцевого самоврядування, він активно займався просуванням антиукраїнської позиції на своїх сторінках у соцмережах. В основному його пости містили підтримку дій рф.

СБУ викрили жінка родом з Донецької області, яка проживала у Дніпропетровській області та була співробітницею вугільно-добувного підприємства регіону. На своїй сторінці вона публікували пости, де закликала підтримувати окупаційну владу. Також вона спілкувалася с мешканцями окупованих територій та виказувала підтримку країні-терористу.

Було викрито ще одну працівницю підприємства вугільної промисловості, яка під час спілкування з родичами з рф отримувала пропагандистську інформацію та заперечувала збройну агресію росії. В своїх постах вона відкрито підтримувала ідеї «руського миру».

Мешканка Павлограду на своєму акаунті у забороненій соціальній мережі активно просувала антиукраїнський контент. Вона регулярно публікувала пости з підтримкою дій путінського режиму та схвалювала окупацію українських територій.

Крім того, два чоловіки з Павлограду, один з яких уродженець рф, підтримували армію росії та заперечували агресію проти України. Вони публікували пости з критикою української влади та з закликами до знищення української державності. Чоловік родом з росії, вважав владу нелегітимною, а війну називав «звільненням від нацистів». Інший чоловік підтримував створення так званої «новоросії».

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