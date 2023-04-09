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  • “Гривні – “фантіки”, а Дніпро – російське місто”: двоє містян в прямому ефірі хвалили окупантів (ВІДЕО)

“Гривні – “фантіки”, а Дніпро – російське місто”: двоє містян в прямому ефірі хвалили окупантів (ВІДЕО)

Сьогодні 14:56
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У Дніпрі "ждуни" в прямому ефірі кликали РФ.

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У лайвах в TikTok часто зустрічаються прихильники так званих “Л/ДНР”, які викрикують “слава росії” та хвалять владіміра путіна. Цього разу користувачі мережі наткнулися на мешканців Дніпра, які вважають наше місто російським та чекають “звільнення”. 

Двоє чоловіків, які стверджували, що вони із Дніпра, або як вони самі кажуть “Дніпропетровська”, вигукували в прямому ефірі “слава росії” та переконували своїх глядачів, що України ніколи не було, а була тільки Київська Русь. А Дніпро – російське місто і ніколи не було українським. Запис цієї розмови виклали в одному із Telegram-каналів. 

Користувачі у коментарях активно не погоджувалися з такими висловами чоловіків та обіцяли, що до “ждунів” завітає СБУ. 

Дніпряни стверджували, що українські гривні “це фантики”, тому вони такі гроші з собою не носять. У коментарях українці почали писати “Слава Україні”, на що чоловіки відповіли, що слава, але не Україні, а росії. 

Ні, це Росії слава. Так, ми з Дніпропетровська, ми руські. Так, слава Росії, – сказав один із них.

Детальніше на відео:

Зазначимо, що публічна активна підтримка країни-агресора вважається злочином. За ворожу агітацію передбачене адміністративне та навіть кримінальне покарання. На території Дніпропетровської області часто затримують фанатів РФ, тому не виключено, що зовсім скоро ми почуємо, що цих чоловіків піймали. Якщо звичайно вони справді сидять в Дніпрі та не виїхали до росії. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримали шістьох потенційних колаборантів, які підтримували агресії РФ.

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