Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Днепр и окрестности расположены на территории древних казацких поселений, поэтому местные находят на своих огородах и просто под ногами остатки предметов быта людей, которые жили здесь несколько сотен лет назад. Так случилось и в этот раз, когда грибники вместо «урожая» обнаружили останки древнего поселения.
Подробности рассказал известный исследователь и основатель сообщества «История Древней Каменки» Валерий Касьяненко.
Как отметил исследователь, ему принесли остатки фрагментов керамики и железных предметов, датируемые 2-й половиной 18 века. Валерий предполагает, что это останки казацкого зимовника или хутора, который располагался на землях вокруг Днепра несколько столетий назад.
Самые ценные предметы отдали в Музей истории Днепра.
Собрались за грибами, а нашли фрагменты керамики и железных предметов 2-й половины 18 в. Очевидно, остатки казацкого зимовника или хутора. Так что если где-то такие штуки увидите, сообщите нам, мы собираем для исследований истории, — отметил исследователь.
На видео можно подробнее рассмотреть некоторые из них. Чтобы увидеть его, проскрольте ниже.
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