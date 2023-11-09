Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Жители Днепра пошли за грибами, а вернулись с артефактами.

Днепр и окрестности расположены на территории древних казацких поселений, поэтому местные находят на своих огородах и просто под ногами остатки предметов быта людей, которые жили здесь несколько сотен лет назад. Так случилось и в этот раз, когда грибники вместо «урожая» обнаружили останки древнего поселения.

Подробности рассказал известный исследователь и основатель сообщества «История Древней Каменки» Валерий Касьяненко.

Как отметил исследователь, ему принесли остатки фрагментов керамики и железных предметов, датируемые 2-й половиной 18 века. Валерий предполагает, что это останки казацкого зимовника или хутора, который располагался на землях вокруг Днепра несколько столетий назад.

Самые ценные предметы отдали в Музей истории Днепра.

Собрались за грибами, а нашли фрагменты керамики и железных предметов 2-й половины 18 в. Очевидно, остатки казацкого зимовника или хутора. Так что если где-то такие штуки увидите, сообщите нам, мы собираем для исследований истории, — отметил исследователь.

На видео можно подробнее рассмотреть некоторые из них. Чтобы увидеть его, проскрольте ниже.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: