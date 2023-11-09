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Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Сегодня 17:49
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Жители Днепра пошли за грибами, а вернулись с артефактами.

Новости Днепра про Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Днепр и окрестности расположены на территории древних казацких поселений, поэтому местные находят на своих огородах и просто под ногами остатки предметов быта людей, которые жили здесь несколько сотен лет назад. Так случилось и в этот раз, когда грибники вместо «урожая» обнаружили останки древнего поселения.

Подробности рассказал известный исследователь и основатель сообщества «История Древней Каменки» Валерий Касьяненко.

Как отметил исследователь, ему принесли остатки фрагментов керамики и железных предметов, датируемые 2-й половиной 18 века. Валерий предполагает, что это останки казацкого зимовника или хутора, который располагался на землях вокруг Днепра несколько столетий назад.

Самые ценные предметы отдали в Музей истории Днепра.

Собрались за грибами, а нашли фрагменты керамики и железных предметов 2-й половины 18 в. Очевидно, остатки казацкого зимовника или хутора. Так что если где-то такие штуки увидите, сообщите нам, мы собираем для исследований истории, — отметил исследователь.

На видео можно подробнее рассмотреть некоторые из них. Чтобы увидеть его, проскрольте ниже.

Новости Днепра про Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

Новости Днепра про Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи Днепра

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Новости Днепра про Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Грибники случайно наткнулись на остатки древнего поселения вблизи ДнепраРусский

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