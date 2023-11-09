Грибники випадково наткнулися на залишки стародавнього поселення поблизу Дніпра

Мешканці Дніпра пішли по гриби, а повернулися з артефактами.

Дніпро та околиці розташовані на території давніх козацьких поселень, тож іноді місцеві знаходять на своїх городах та просто під ногами залишки предметів побуту людей, які жили тут кілька сотень років тому. Так сталося і цього разу, коли грибники замість “урожаю” знайшли рештки стародавнього поселення.

Деталі розповів відомий дослідник та засновник спільноти “Історія Старожитньої Кам’янки” Валерій Касьяненко.

Як зазначив дослідник, йому принесли залишки фрагментів кераміки та залізних предметів, датовані 2-ю половиною 18 століття. Валерій припускає, що це рештки козацького зимівника чи хутора, який розташовувався на землях навколо Дніпра декілька століть тому.

Найцінніші предмети віддали до Музею історії Дніпра.

Зібралися по гриби, а знайшли фрагменти кераміки та залізних предметів 2-ї половини 18 ст. Вочевидь, залишки козацького зимівника чи хутора. Тож, якщо десь такі штуки побачите, повідомте нам, ми збираємо для досліджень історії, – зазначив дослідник.

На відео можна детальніше роздивитися деякі із них. Щоб побачити його проскрольте нижче.

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