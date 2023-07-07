Оружие имеет значение, от войны зависит будущее мира, — Подоляк

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter-аккаунт.
«В большой кровавой войне, которая длится уже более 16 месяцев и которая определит будущее мира — беззаконное ли оно (по-российски), или же все/таки международное право существует, — количество оружия имеет значение. Поэтому оружие, еще оружие и еще больше оружия, в том числе и кассетного», — Подоляк.
Советник главы Офиса президента также призвал прекратить разговоры в пользу российских планов и беспокойств, поскольку военные преступники все равно должны будут сидеть на скамье подсудимых.
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