Оружие имеет значение, от войны зависит будущее мира, — Подоляк

«В большой кровавой войне, которая длится уже более 16 месяцев и которая определит будущее мира — беззаконное ли оно (по-российски), или же все/таки международное право существует, — количество оружия имеет значение. Поэтому оружие, еще оружие и еще больше оружия, в том числе и кассетного», — Подоляк.