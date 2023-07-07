Зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу, – Подоляк

“У великій кривавій війні, яка триває вже понад 16 місяців і яка визначить майбутнє світу – чи беззаконне воно (по-російському), або ж все/таки міжнародне право існує, – кількість зброї має значення. Тому зброя, іще зброя та ще більше зброї, зокрема й касетної”, – Подоляк.