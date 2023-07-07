Зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу, – Подоляк

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє в Twitter-акаунт.
“У великій кривавій війні, яка триває вже понад 16 місяців і яка визначить майбутнє світу – чи беззаконне воно (по-російському), або ж все/таки міжнародне право існує, – кількість зброї має значення. Тому зброя, іще зброя та ще більше зброї, зокрема й касетної”, – Подоляк.
Радник голови Офісу президента також закликав припинити розмови на користь російських планів й занепокоєнь, оскільки військові злочинці все одно повинні будуть сидіти на лаві підсудних.
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