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Зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу, – Подоляк

Вчора 18:45
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Міжнародні партнери повинні прискорити допомогу нашим військовим, якщо не хочуть, щоб майбутнє було російським.

Новости Днепра про Зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу, - Подоляк

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє в Twitter-акаунт.

“У великій кривавій війні, яка триває вже понад 16 місяців і яка визначить майбутнє світу – чи беззаконне воно (по-російському), або ж все/таки міжнародне право існує, – кількість зброї має значення. Тому зброя, іще зброя та ще більше зброї, зокрема й касетної”, – Подоляк.

Радник голови Офісу президента також закликав припинити розмови на користь російських планів й занепокоєнь, оскільки військові злочинці все одно повинні будуть сидіти на лаві підсудних.

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Новости Днепра про Зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу, - ПодолякУкраїнська Новости Днепра про Зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу, - ПодолякРусский

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