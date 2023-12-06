Громкое задержание в Днепре: у троих «бизнесменов» обнаружили схрон оружия и почти 6 миллионов долларов (ВИДЕО)

В Днепре правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.

Полицейские Днепропетровщины получили информацию о причастности группы лиц к торговле оружием и незаконным финансовым операциям, легализации и отмывании доходов в больших размерах. 1 декабря в одном из гаражных кооперативов Днепра полицейские управления КОРД заблокировали автомобиль Toyota Highlander и задержали фигурантов, причастных к указанным преступлениям.

Сообщниками оказались трое жителей города: организатор и два исполнителя. В ходе обысков по местам жительства, в гаражах и в автомобилях «бизнесменов» следователи изъяли арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: 21 пистолет, 7 пистолетов-пулеметов, 14 ружей, 5 винтовок, 10 автоматов Калашникова, около 25 тысяч патронов разного калибра, 36 противотанковых гранатометов, 76 гранат, дымовые шашки и другие вещественные доказательства.

Кроме того, у злоумышленников изъяты большие суммы денег: 5,7 млн долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен, а также пять автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в задержании и обысках принимали участие около 100 правоохранителей, спецоперация длилась двое суток, проведено 16 обысков.

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