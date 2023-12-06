Гучне затримання у Дніпрі: у трьох “бізнесменів” виявили схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів (ВІДЕО)

У Дніпрі правоохоронці затримали трьох чоловіків, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.

Поліцейські Дніпропетровщини отримали інформацію про причетність групи осіб до торгівлі зброєю та незаконних фінансових операцій, легалізації та відмиванні доходів у великих розмірах. 1 грудня в одному з гаражних кооперативів Дніпра поліцейські управління КОРД заблоковували автомобіль Toyota Highlander та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів.

Спільниками виявились троє жителів міста: організатор та двоє виконавців. У ході обшуків за місцями мешкання, в гаражах та в автомобілях «бізнесменів» слідчі вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази.

Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 млн доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що у затриманні та обшуках брали участь близько 100 правоохоронців, спецоперація тривала дві доби, проведено 16 обшуків.

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