Горячие блюда и конкурсы: полный список рождественских локаций в Днепре

В горсовете рассказали, где сегодня можно отпраздновать Рождество.

25 декабря в Днепре работают рождественские локации. Как сообщили в горсовете, сегодня днепряне могут посетить семейные праздники. Всего есть 44 локации в разных частях города. Посетителей ждет фотозона с мини-елкой, горячие блюда и конкурсы.

Перечень локаций:

Эти локации будут работать 1 и 7 января с 11:00 до 15:00. Поэтому если не успеете сегодня – еще есть шанс.

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