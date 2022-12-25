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Горячие блюда и конкурсы: полный список рождественских локаций в Днепре

Сегодня 11:32
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В горсовете рассказали, где сегодня можно отпраздновать Рождество.
Новости Днепра про Горячие блюда и конкурсы: полный список рождественских локаций в Днепре

фото: телеграм-канал «Труха»

25 декабря в Днепре работают рождественские локации. Как сообщили в горсовете, сегодня днепряне могут посетить семейные праздники. Всего есть 44 локации в разных частях города. Посетителей ждет фотозона с мини-елкой, горячие блюда и конкурсы.

Перечень локаций:

Новости Днепра про Горячие блюда и конкурсы: полный список рождественских локаций в Днепре

Эти локации будут работать 1 и 7 января с 11:00 до 15:00. Поэтому если не успеете сегодня – еще есть шанс.

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Новости Днепра про Горячие блюда и конкурсы: полный список рождественских локаций в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Горячие блюда и конкурсы: полный список рождественских локаций в ДнепреРусский

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