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Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у Дніпрі

Сьогодні 11:32
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У міськраді розповіли, де сьогодні можна відсвяткувати Різдво.
Новости Днепра про Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у Дніпрі

фото: телеграм-канал “Труха”

25 грудня в Дніпрі працюють різдвяні локації. Як повідомили в міськраді, сьогодні дніпряни можуть завітати на сімейні свята. Усього є 44 локації у різних частинах міста. На відвідувачів чекає фотозона з міні-ялинкою, гарячі страви та конкурси.

Перелік локацій:

Новости Днепра про Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у Дніпрі

Працюватимуть ці локації ще 1 та 7 січня з 11:00 до 15:00. Тому якщо не встигнете сьогодні – ще шанс є.

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Новости Днепра про Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у ДніпріРусский

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