Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у Дніпрі

У міськраді розповіли, де сьогодні можна відсвяткувати Різдво.

25 грудня в Дніпрі працюють різдвяні локації. Як повідомили в міськраді, сьогодні дніпряни можуть завітати на сімейні свята. Усього є 44 локації у різних частинах міста. На відвідувачів чекає фотозона з міні-ялинкою, гарячі страви та конкурси.

Перелік локацій:

Працюватимуть ці локації ще 1 та 7 січня з 11:00 до 15:00. Тому якщо не встигнете сьогодні – ще шанс є.

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