Гордимся: юные каменчанки — победители чешского конкурса искусств

30 декабря дистанционно состоялся Международный многожанровый благотворительный конкурс искусств «Зимняя сказка». Это международный проект, часть средств которого будет передана в поддержку ВСУ.

Россияне пытаются наступать на Донбассе, — Генштаб Российские военные ведут наступательные действия на Донбассе, а также обороняются на Херсонском, Запорожском и Новопавловском направлениях. просмотров

Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января Из-за аварий и обесточивания часть жителей Днепра остается без воды и отопления. Коммунальные службы города делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить тепло в домах днепрян. просмотров

Без Пушкина, Горького, Чкалова: Днепр оказался среди лидеров «памятникопада» С начала полномасштабной войны в Украине начался массовый снос памятников советского периода. Днепр тоже оказался среди лидеров «памятникопада». 1 просмотров

Лодка перевернулась: на Днепропетровщине спасли двух рыбаков Сегодня, 5 января, в 11:08 на линию «101» сообщили, что в селе Новолозоватка на Карачуновском водохранилище два человека находятся в воде и зовут на помощь. 1 просмотров