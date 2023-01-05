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Гордимся: юные каменчанки — победители чешского конкурса искусств

Сегодня 21:15
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Новости Днепра про Гордимся: юные каменчанки - победители чешского конкурса искусств

30 декабря дистанционно состоялся Международный многожанровый благотворительный конкурс искусств «Зимняя сказка». Это международный проект, часть средств которого будет передана в поддержку ВСУ.
 
В международном проекте Украина — Чехия приняли участие ученики Каменской детской художественной школы имени Ивана Першудчева.
 
Процик Екатерина – лауреат 1 степени, номинация «Изобразительное искусство», преподаватель Гречина Д.С.
 
Кобзарева Ева – лауреат 2 степени, номинация «Изобразительное искусство», преподаватель Гречина Д.С.
 

Новости Днепра про Гордимся: юные каменчанки - победители чешского конкурса искусствУкраїнська Новости Днепра про Гордимся: юные каменчанки - победители чешского конкурса искусствРусский

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