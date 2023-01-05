Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтв

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30 грудня дистанційно відбувся Міжнародний багатожанровий благодійний конкурс мистецтв “Зимова казка”. Це міжнародний проєкт, частина коштів з якого буде передана на підтримку ЗСУ.
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Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.
Комунальникам-рятувальникам – премії за пильність.
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