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Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтв

Сьогодні 21:15
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Новости Днепра про Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтв

30 грудня дистанційно відбувся Міжнародний багатожанровий благодійний конкурс мистецтв “Зимова казка”. Це міжнародний проєкт, частина коштів з якого буде передана на підтримку ЗСУ.

У міжнародному проєкті Україна — Чехія взяли участь учні Кам’янської дитячої художньої школи імені Івана Першудчева.
 
Процик Катерина — лауреат 1 ступеня, номінація «Образотворче мистецтво», викладач Гречіна Д.С.
 
Кобзарьова Єва — лауреат 2 ступеня, номінація «Образотворче мистецтво», викладач Гречіна Д.С.
 

Новости Днепра про Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтв

 

Новости Днепра про Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтвУкраїнська Новости Днепра про Пишаємося: юні кам’янчанки — переможці чеського конкурсу мистецтвРусский

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