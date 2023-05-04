Google запускает в Украине онлайн-курс по овладению искусственным интеллектом: подробности

Крутая возможность овладеть искусственным интеллектом!

Google запускает в Украине новый курс «Основы AI», чтобы помочь украинцам развить практические навыки использования искусственного интеллекта и дать возможность применять их сразу после обучения: в работе или личной жизни. Он будет интересен людям как с опытом в технических специальностях, так и без него.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Курс продлится четыре недели: с 16 мая по 8 июня 2023 года. Цель – показать украинцам, какие возможности для усиления бизнеса создают искусственный интеллект (AI – artificial intelligence) и машинное обучение (ML – machine learning).

В программе лекции и воркшопы, на которых будут изучать:

Что такое искусственный интеллект и для чего он нужен;

Готовые решения на основе AI, которые можно применять в разных сферах – от маркетинга до управления заведениями;

Стратегии внедрения машинного обучения в компании;

Нюансы построения технической команды для работы с ML;

Как использовать готовые ML-решения без опыта кодирования.

Кроме того, участники курса «Основы AI» получат индивидуальные консультации от спикеров Google и других компаний. А за правильные ответы в квизах получат награды:

Узнать подробную информацию о курсе и зарегистрироваться можно по ссылке.

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