Google запускает в Украине онлайн-курс по овладению искусственным интеллектом: подробности

Google запускает в Украине новый курс «Основы AI», чтобы помочь украинцам развить практические навыки использования искусственного интеллекта и дать возможность применять их сразу после обучения: в работе или личной жизни. Он будет интересен людям как с опытом в технических специальностях, так и без него.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Курс продлится четыре недели: с 16 мая по 8 июня 2023 года. Цель – показать украинцам, какие возможности для усиления бизнеса создают искусственный интеллект (AI – artificial intelligence) и машинное обучение (ML – machine learning).
В программе лекции и воркшопы, на которых будут изучать:
Кроме того, участники курса «Основы AI» получат индивидуальные консультации от спикеров Google и других компаний. А за правильные ответы в квизах получат награды:
Узнать подробную информацию о курсе и зарегистрироваться можно по ссылке.
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