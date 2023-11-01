Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)

В народе его называют Адамовым яблоком, а вот настоящее название этого растения – маклюра. Плоды этого дерева целебны и одновременно ядовиты. В Днепре он растет в ботаническом саду и иногда его можно встретить в частных усадьбах.

Это маклюра, или яблоко Адама. Есть ее нельзя, а фотографировать — сколько угодно, — пишет Сергей, занявший плод маклюры в ботаническом саду.

Внешне маклюра похожа на сморщенное зеленое яблоко или апельсин. Плоды пропитаны ядовитым молочным соком, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Людям их есть нельзя, а вот для животных они неопасны.

Адамовое яблоко используется в народной медицине при изготовлении лекарств и настойок. Впрочем, врачи не советуют экспериментировать с плодами маклюры, ведь кому-то они могут принести пользу, а кому-то – отравление.

В то же время маклюру считают интересным декоративным деревом, которое не требует героических усилий для его ухода и растет в любой почве.