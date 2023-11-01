Де у Дніпрі росте цілюще та райське адамове яблуко (ФОТО)

У Дніпрі росте райське тропічне дерево.

У народі його називають Адамовим яблуком, а ось справжня назва цієї рослини – маклюра. Плоди цього дерева цілющі та водночас отруйні. У Дніпрі воно росте в ботанічному саду та іноді його можна зустріти в приватних садибах. Це маклюра, або Адамове яблуко. Їсти її не можна, а фотографувати – скільки завгодно, – пише пан Сергій, який зазняв плід маклюри у ботанічному саду. Зовні маклюра схожа на зморщене зелене яблуко або апельсин. Плоди просочені отруйним молочним соком, тож з ними треба поводитися обережно. Людям їх їсти не можна, а ось для тварин вони безпечні.

Адамове яблуко використовують в народній медицині при виготовленні ліків та настоянок. Втім, лікарі не радять експериментувати з плодами маклюри, адже комусь вони можуть принести користь, а комусь – отруєння.

Водночас маклюру вважають цікавим декоративним деревом, яке не вимагає героїчних зусиль для його догляду та росте у будь-якому ґрунті.

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