Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Де у Дніпрі росте цілюще та райське адамове яблуко (ФОТО)

Сьогодні 16:43
просмотров

У Дніпрі росте райське тропічне дерево.

Новости Днепра про Де у Дніпрі росте цілюще та райське адамове яблуко (ФОТО)

У народі його називають Адамовим яблуком, а ось справжня назва цієї рослини – маклюра. Плоди цього дерева цілющі та водночас отруйні. У Дніпрі воно росте в ботанічному саду та іноді його можна зустріти в приватних садибах. 

Це маклюра, або Адамове яблуко. Їсти її не можна, а фотографувати – скільки завгодно, – пише пан Сергій, який зазняв плід маклюри у ботанічному саду. 
Зовні маклюра схожа на зморщене зелене яблуко або апельсин. Плоди просочені отруйним молочним соком, тож з ними треба поводитися обережно. Людям їх їсти не можна, а ось для тварин вони безпечні. 
 
Адамове яблуко використовують в народній медицині при виготовленні ліків та настоянок. Втім, лікарі не радять експериментувати з плодами маклюри, адже комусь вони можуть принести користь, а комусь – отруєння. 
 
Водночас маклюру вважають цікавим декоративним деревом, яке не вимагає героїчних зусиль для його догляду та росте у будь-якому ґрунті. 
 

Новости Днепра про Де у Дніпрі росте цілюще та райське адамове яблуко (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Де у Дніпрі росте цілюще та райське адамове яблуко (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта
Новини Дніпра
Сьогодні 17:52
У Дніпрі майже на місяць перекриють вулицю поблизу Робочої: причина та карта

Зверніть увагу.

Які аналізи мешканці Дніпра можуть зробити безкоштовно і що для цього потрібно
Новини Дніпра
Сьогодні 17:46
Які аналізи мешканці Дніпра можуть зробити безкоштовно і що для цього потрібно

В Україні ряд аналізів можна зробити безкоштовно. Безоплатні лабораторні дослідження…

У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які саме
Новини Дніпра
Сьогодні 17:38
У Дніпрі 7 майданчиків для паркування знову стали безкоштовними: які саме

Паркомати на цих майданчиках не працюватимуть.

Чому Підгородне біля Дніпра так називається і що там було раніше
Новини Дніпра
Сьогодні 15:58
Чому Підгородне біля Дніпра так називається і що там було раніше

Коли Катеринослав знаходився на лівому березі річки, то поряд з…

Наверх