Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Историю памятника архитектуры рассказали в Управлении по вопросам охраны культурного наследия ДМР.

Это сейчас ломбарды на каждом шагу, а раньше на весь город было всего одно подобное заведение. Расположено здание ломбарда, проработавшего почти столетие на улице Святослава Храброго, 27.

В 2010 году Минкульт признал это сооружение памятником архитектуры местного значения.

Выстроили здание Городского ломбарда в 1913 году. Подрядчиком строительства на улице Большой Базарной был Шефтель Абрамович Френкель. Проект разработал екатеринославский архитектор Дмитрий Скоробогатов.

На дворище ломбарда построили несколько складских построек, также одноэтажное здание, где жил управляющий заведением.