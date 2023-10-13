Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Историю памятника архитектуры рассказали в Управлении по вопросам охраны культурного наследия ДМР.
Это сейчас ломбарды на каждом шагу, а раньше на весь город было всего одно подобное заведение. Расположено здание ломбарда, проработавшего почти столетие на улице Святослава Храброго, 27.
В 2010 году Минкульт признал это сооружение памятником архитектуры местного значения.
Выстроили здание Городского ломбарда в 1913 году. Подрядчиком строительства на улице Большой Базарной был Шефтель Абрамович Френкель. Проект разработал екатеринославский архитектор Дмитрий Скоробогатов.
На дворище ломбарда построили несколько складских построек, также одноэтажное здание, где жил управляющий заведением.
Более шести лет ломбард продуктивно работал и временно прекратил деятельность после ограбления осенью 1919 года. Повторно его открыли в 1925 году, но уже с названием «Коммунальный ломбард».
До конца 1990-х гг. (без перерыва во времена оккупации города в 1940-х годах) это был единственный работавший в городе ломбард.
В начале нулевых, когда у ломбарда появились первые конкуренты, здесь провели реставрацию и начали размещать первые офисы.
Читайте также:
Автор:
Жителей Красного Камня испугали звуками салюта.
В Днепре раскрыли тайну озера, расположенного посреди жилых кварталов.
Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться…
Житель Днепра продавал россиянам оборудование для военных баз.
Жителей Красного Камня испугали звуками салюта.
В сети напомнили о временах, когда через нынешний проспект Гагарина ездили поезда.
В Днепре раскрыли тайну озера, расположенного посреди жилых кварталов.
В Новомосковске массово воруют розы.
В Каменском юноши ограбили взрослого мужчину
Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться в конце XIX века. Улица называлась Тихая и возводились тут преимущественно небольшие домики высотой максимум в два этажа. Все они были доходными домами.
К счастью, никто не пострадал.
Житель Днепра продавал россиянам оборудование для военных баз.
Теперь командиру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В Днепре растет дерево, которое посадил своими руками Дмитрий Яворницкий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!