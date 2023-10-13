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  • Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Сегодня 18:39
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В Днепре показали первый ломбард в городе, проработавший почти столетие.

Новости Днепра про Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Историю памятника архитектуры рассказали в Управлении по вопросам охраны культурного наследия ДМР.

Это сейчас ломбарды на каждом шагу, а раньше на весь город было всего одно подобное заведение. Расположено здание ломбарда, проработавшего почти столетие на улице Святослава Храброго, 27.

В 2010 году Минкульт признал это сооружение памятником архитектуры местного значения.

Выстроили здание Городского ломбарда в 1913 году. Подрядчиком строительства на улице Большой Базарной был Шефтель Абрамович Френкель. Проект разработал екатеринославский архитектор Дмитрий Скоробогатов.

На дворище ломбарда построили несколько складских построек, также одноэтажное здание, где жил управляющий заведением.

Новости Днепра про Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Более шести лет ломбард продуктивно работал и временно прекратил деятельность после ограбления осенью 1919 года. Повторно его открыли в 1925 году, но уже с названием «Коммунальный ломбард».

До конца 1990-х гг. (без перерыва во времена оккупации города в 1940-х годах) это был единственный работавший в городе ломбард.

В начале нулевых, когда у ломбарда появились первые конкуренты, здесь провели реставрацию и начали размещать первые офисы.

Новости Днепра про Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Новости Днепра про Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

Новости Днепра про Где в Днепре находится первый ломбард, который был единственным в городе на протяжении века

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