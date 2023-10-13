Де у Дніпрі знаходиться перший ломбард, який був єдиним у місті упродовж століття

У Дніпрі показали перший ломбард у місті.

«Ломбард», пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 11479-Дп, згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 21.12.2010 р. № 1266/0/16-10.

3 квітня 1912 р. відбулись торги на будівництво, які виграв підрядник Шефтель Абрамович Френкель. Будівництво, за проєктом Катеринославського міського архітектора Дмитра Степановича Скоробогатова, було розпочато влітку 1912 р., і вже 26 серпня 1913 р. Катеринославський Міський ломбард розпочав роботу в новій будівлі. Також у дворі основної будівлі ломбарду було побудовано одноповерховий житловий будинок, ймовірно для квартири управляючого, та одноповерхові допоміжні та складські споруди.

У 1911 р. було прийнято рішення щодо будівництва нової будівлі Міського ломбарду на Великій Базарній (Святослава Хороброго) вулиці.

Ломбард достатньо щасливо працював і припинив діяльність тільки після пограбування восени 1919 р.

Вдруге його було відчинено 12 травня 1925 р. у тій же будівлі на Базарній вулиці, але вже з назвою «Комунальний ломбард».

До кінця 1990-х рр. (без перерви в часи окупації міста у 1940-х рр.) це був єдиний ломбард, що працював в місті.

На початку 2000-х рр. відбулись роботи з реставрації будівлі Пам’ятки, після чого було змінено його функціональне призначення з фінансово-кредитного на офісне.