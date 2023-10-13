У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Там чоловік ліг під колеса маршрутки, яка якраз стояла на зупинці.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Водій автобуса намагався заспокоїти містянина та прибрати його з проїжджої частини. Врешті йому це вдалося, і громадський транспорт поїхав далі.
Чому чоловік себе так поводив – невідомо.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до патрульної поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що інформації не надходило.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина.
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