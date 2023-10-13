У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Степана Бандери (раніше - Шмідта) стався дивний інцидент.

Там чоловік ліг під колеса маршрутки, яка якраз стояла на зупинці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Водій автобуса намагався заспокоїти містянина та прибрати його з проїжджої частини. Врешті йому це вдалося, і громадський транспорт поїхав далі.

Чому чоловік себе так поводив – невідомо.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до патрульної поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що інформації не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина.

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