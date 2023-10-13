Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Сьогодні 16:13
просмотров

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Степана Бандери (раніше - Шмідта) стався дивний інцидент.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Там чоловік ліг під колеса маршрутки, яка якраз стояла на зупинці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Водій автобуса намагався заспокоїти містянина та прибрати його з проїжджої частини. Врешті йому це вдалося, і громадський транспорт поїхав далі.

Чому чоловік себе так поводив – невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до патрульної поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що інформації не надходило. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршруткиУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:24
У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

У Дніпрі росте дерево, яке посадив власними руками Дмитро Яворницький.

На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок
Новини Дніпра
Сьогодні 15:55
На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок

У Криничанському районі на підлітка впав бетонний блок.

У Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
У Дніпрі на Авіаційній ускладнено рух: причина

Краще вибрати альтернативний маршрут!

ТОП-10 місць для велопрогулянки у Дніпрі цієї осені
Новини Дніпра
Сьогодні 15:10
ТОП-10 місць для велопрогулянки у Дніпрі цієї осені

Цими вихідними у Дніпрі синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду.…

Наверх