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  • У Дніпрі підлітки-вандали розібрали “на дрова” дерев’яний паркан біля дитячого майданчику

У Дніпрі підлітки-вандали розібрали “на дрова” дерев’яний паркан біля дитячого майданчику

Сьогодні 15:07
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Неприємний інцидент стався на Перемозі.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-вандали розібрали

Про це повідомили в КП “Розвиток територій міста” ДМР.

Нещодавно на бульварі Слави, 13-15 діти розламали дерев’яну огорожу, яка стоїть між дитячим майданчиком та дорогою. Саме завдяки їй маленькі дітки не вибігали з майданчика на проїжджу частину.

Проте зараз завдяки “старанням” підлітків огорожі майже немає. Небайдужий дніпрянин зняв відео того, як вони відривають дошки огорожі. Хлопці на відео не визнавали, що це вкоїли вони, а спихували вину на інших. Батьки дітей у цей час сиділи поряд на лавках, але ніяк не реагували на дії дітей, адже їх увага була прикута до смартфоні, – зазначають комунальники.
Свідком цього неприємного інциденту став містянин, який зробив зауваження підліткам. Щоб побачити відео проскрольте сторінку вниз.
 

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-вандали розібрали

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-вандали розібрали

Як зазначили комунальники, після повідомлення про цю ситуацію вони оглянули понівечену огорожу. Наразі паркан вже не підлягає ремонту, адже після знятого відео, підлітки повідривали й інші дошки. Тепер його залишки потрібно демонтувати, а на цьому місці встановити нову огорожу.

До проявів вандалізму паркан був у придатному стані, необхідно було замінили лише декілька дощок та пофарбувати їх. Нехтувати встановленням нового паркану наразі неможливо, адже він необхідний для безпеки маленьких діточок, які з батьками приходять гратися на дитячий майданчик. Що ж стосується дитячого вандалізму, то звертаємося до батьків! Будь ласка, виховуйте своїх дітей. Не будьте байдужими до того де вони знаходяться та що роблять. Розказуйте своїм дітям про відповідальність за псування чужого майна! – йдеться у повідомленні. 
 

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Новости Днепра про У Дніпрі підлітки-вандали розібрали Українська

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