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  • У Дніпрі “переформатують” школу сучасного мистецтва імені Вадима Сідура: деталі

У Дніпрі “переформатують” школу сучасного мистецтва імені Вадима Сідура: деталі

Сьогодні 10:34
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У Дніпрі можуть прибрати згадку про відомого митця Вадима Сідури із назви комунальної школи дизайну та мистецтва.

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Наразі в Дніпрі працює Школа сучасного мистецтва імені Вадима Сідура. Знаходиться комунальний заклад на вулиці Троїцька, 5а. 

Мистецький заклад назвали на честь відомого українського митця з дніпровським корінням Вадима Сідура. Втім, тепер його ім’я з назви хочуть прибрати. Про це йдеться у проєкті рішення опублікованого на сайті Дніпровської міськради. 

Якщо рішення підтримають, тоді заклад називатиметься Комунальне підприємство “ДніпроАртСтейдж”. Згідно зі статутом, який має прийняти нове КП, тут продовжать проводити різноманітні івенти та надавати послуги у мистецькій галузі. Тож, по суті, окрім назви нічого не зміниться.

Наразі рішення не прийнято і підпису міського голови на документі немає. 

Новости Днепра про У Дніпрі

Нагадаємо, раніше у Дніпрі відкрили збір коштів на встановлення пам’ятника на місці зруйнованого під’їзду будинку на Набережній Перемоги, куди влучила російська ракета 14 січня 2023 року. Скульптуру виготовлять за ескізом відомого дніпровського митця Вадима Сідура. ТУТ ми розповідали деталі. 

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