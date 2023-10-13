В Днепре подростки-вандалы разобрали «на дрова» деревянный забор возле детской площадки

Неприятный инцидент произошел на Победе.

Об этом сообщили в КП «Развитие территорий города» ДМР.

Недавно на бульваре Славы, 13-15 дети разломали деревянное ограждение, стоящее между детской площадкой и дорогой. Именно благодаря ей маленькие детишки не выбегали с площадки на проезжую часть.

Однако сейчас благодаря «стараниям» подростков ограждения почти нет. Неравнодушный днепрянин снял видео того, как они отрывают доски ограды. Ребята на видео не признавали, что это сделали они, а спихивали вину на других. Родители детей в это время сидели рядом на скамейках, но никак не реагировали на действия детей, ведь их внимание было приковано к смартфону, — отмечают коммунальщики.

Свидетелем этого неприятного инцидента стал горожанин, сделавший замечание подросткам. Чтобы увидеть видео, прокройте страницу вниз.

Как отметили коммунальщики, после сообщения об этой ситуации они осмотрели изуродованное ограждение. Забор не подлежит ремонту, ведь после снятого видео, подростки изуродовали и другие доски. Теперь его остатки нужно демонтировать, а на этом месте установить новое ограждение. До проявлений вандализма забор был в пригодном состоянии, необходимо было заменить только несколько досок и покрасить их. Пренебрегать установкой нового забора пока невозможно, ведь он необходим для безопасности маленьких детишек, которые с родителями приходят играть на детскую площадку. Что же касается детского вандализма, то обращаемся к родителям! Пожалуйста, воспитывайте своих детей. Не будьте безразличны к тому где они находятся и что делают. Рассказывайте своим детям об ответственности за порчу чужого имущества! – говорится в сообщении.

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