Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре подростки-вандалы разобрали «на дрова» деревянный забор возле детской площадки

В Днепре подростки-вандалы разобрали «на дрова» деревянный забор возле детской площадки

Сегодня 15:07
просмотров

Неприятный инцидент произошел на Победе.

Новости Днепра про В Днепре подростки-вандалы разобрали

Об этом сообщили в КП «Развитие территорий города» ДМР.

Недавно на бульваре Славы, 13-15 дети разломали деревянное ограждение, стоящее между детской площадкой и дорогой. Именно благодаря ей маленькие детишки не выбегали с площадки на проезжую часть.

Однако сейчас благодаря «стараниям» подростков ограждения почти нет. Неравнодушный днепрянин снял видео того, как они отрывают доски ограды. Ребята на видео не признавали, что это сделали они, а спихивали вину на других. Родители детей в это время сидели рядом на скамейках, но никак не реагировали на действия детей, ведь их внимание было приковано к смартфону, — отмечают коммунальщики.

Свидетелем этого неприятного инцидента стал горожанин, сделавший замечание подросткам. Чтобы увидеть видео, прокройте страницу вниз.

Новости Днепра про В Днепре подростки-вандалы разобрали

Новости Днепра про В Днепре подростки-вандалы разобрали

Как отметили коммунальщики, после сообщения об этой ситуации они осмотрели изуродованное ограждение. Забор не подлежит ремонту, ведь после снятого видео, подростки изуродовали и другие доски. Теперь его остатки нужно демонтировать, а на этом месте установить новое ограждение.

До проявлений вандализма забор был в пригодном состоянии, необходимо было заменить только несколько досок и покрасить их. Пренебрегать установкой нового забора пока невозможно, ведь он необходим для безопасности маленьких детишек, которые с родителями приходят играть на детскую площадку. Что же касается детского вандализма, то обращаемся к родителям! Пожалуйста, воспитывайте своих детей. Не будьте безразличны к тому где они находятся и что делают. Рассказывайте своим детям об ответственности за порчу чужого имущества! – говорится в сообщении.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре подростки-вандалы разобрали Українська Новости Днепра про В Днепре подростки-вандалы разобрали Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области во время строительства укрытия на подростка упал бетонный блок
Новости Днепра
Сегодня 15:55
В Днепропетровской области во время строительства укрытия на подростка упал бетонный блок

В Криничанском районе на подростка упал бетонный блок.

В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели
Новости Днепра
Сегодня 14:39
В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество «Кривбасспроекта»: какая цена и кто получит
Новости Днепра
Сегодня 13:41
На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество «Кривбасспроекта»: какая цена и кто получит

В Кривом Роге продали инжиниринговый институт.

В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем
Новости Днепра
Сегодня 13:37
В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

Вчера вечером, 12 октября, на проспекте Гагарина произошла ужасная авария.

Последние новости

Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)
Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)

Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться в конце XIX века. Улица называлась Тихая и возводились тут преимущественно небольшие домики высотой максимум в два этажа. Все они были доходными домами.

Сегодня 18:07
1
просмотров
Предприятие в Днепре продавало оборудование для военных баз РФ
Предприятие в Днепре продавало оборудование для военных баз РФ

Житель Днепра продавал россиянам оборудование для военных баз.

Сегодня 17:03
4
просмотров
В Днепре задержали командира взвода, который требовал от военных 600 тыс. грн взятки
В Днепре задержали командира взвода, который требовал от военных 600 тыс. грн взятки

Теперь командиру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сегодня 16:43
4
просмотров
В Днепре показали 90-летнюю сосну, которую посадил своими руками Яворницкий (ФОТО)
В Днепре показали 90-летнюю сосну, которую посадил своими руками Яворницкий (ФОТО)

В Днепре растет дерево, которое посадил своими руками Дмитрий Яворницкий.

Сегодня 16:24
2
просмотров
В Днепре мужчина лег под колеса маршрутки
В Днепре мужчина лег под колеса маршрутки

Сегодня, 13 октября, в Днепре на улице Степана Бандеры (ранее – Шмидта) произошел странный инцидент.

Сегодня 16:13
5
просмотров
В Днепропетровской области во время строительства укрытия на подростка упал бетонный блок
В Днепропетровской области во время строительства укрытия на подростка упал бетонный блок

В Криничанском районе на подростка упал бетонный блок.

Сегодня 15:55
15
просмотров
ТОП-10 мест для велопрогулки в Днепре этой осенью
ТОП-10 мест для велопрогулки в Днепре этой осенью

В эти выходные в Днепре синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Самое время для того, чтобы провести возможно последние теплые дни этого года на свежем воздухе и совершить велопрогулку.

Сегодня 15:10
5
просмотров
В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели
В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 14:39
5
просмотров
В плену боевиков «ХАМАС» могут находиться украинцы, — посол
В плену боевиков «ХАМАС» могут находиться украинцы, — посол

В настоящее время украинское посольство пытается подтвердить эту информацию.

Сегодня 14:28
3
просмотров
На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество «Кривбасспроекта»: какая цена и кто получит
На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество «Кривбасспроекта»: какая цена и кто получит

В Кривом Роге продали инжиниринговый институт.

Сегодня 13:41
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх