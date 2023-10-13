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В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні почують вибухи: що сталося

Сьогодні 10:14
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні почують вибухи: що сталося

Сьогодні у Кривому Розі буде гучно – там пролунають вибухи.

Але без паніки – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК», а о 14:00 – у кар’єрі «Південний». Гучно буде в Інгулецькому, Саксаганському та Центрально-Міському районах.

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Проте не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні почують вибухи: що сталосяУкраїнська

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