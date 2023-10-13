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У полоні бойовиків “ХАМАС” можуть перебувати українці, – посол

Сьогодні 14:28
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Наразі українське посольство намагається підтвердити цю інформацію.

Новости Днепра про У полоні бойовиків

Як заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону “Суспільне. Спротив”, громадяни України можуть бути в полоні бойовиків ХАМАС. Щоправда, це попередня інформація від ізраїльської сторони, яку ще треба підтвердити.

Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності, – зазначив посол.

Наразі МЗС тісно співпрацює з ізраїльською поліцією.

Офіційно підтверджено смерть сімох українців. З них лише одна людина мала український паспорт, решта шість жили в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт.

Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці, – зауважив посол.

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