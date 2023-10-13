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  • У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

Сьогодні 16:24
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У Дніпрі росте дерево, яке посадив власними руками Дмитро Яворницький.

Новости Днепра про У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

Дніпровський краєзнавець Максим Кавун опублікував фотографію сосни, яку ймовірно посадив відомий історик Дмитро Яворницький. Дерево росте поблизу його садиби. За підрахунками фахівців, сосні щонайменше 90 років. 

Це єдине уціліле дерево, яке “бачило” Яворницького.

Історичне дерево – символ. Сосна, – посаджена руками Дмитра Яворницького, єдине уціліле “його” дерево у його Садибі, – ніби своєрідний символ. Вона уособлює козацький характер. Історичне дерево, якому щонайменше 90 років – поважного віку, – пише Максим Кавун на своїй Facebook-сторінці. 
Дерево поважного віку та частково втратило крону, втім його стовбур ще міцний. 
 
Дерево живе всупереч вітрам та стихіям. Символ життя академіка Дмитра Яворницького. Символ того, що треба мати всередині чіткий внутрішній стрижень, і йти уперед усупереч незгодам. Символ того, що треба стояти і треба вистояти! – пише краєзнавець. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)Українська

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