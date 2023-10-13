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  • У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаря

У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаря

Сьогодні 16:43
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Тепер командиру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаря

У Дніпрі поліція затримала командира взводу за вимагання 600 тис. грн хабаря від чотирьох своїх підлеглих – по 150 тис. грн від кожного. За несплату фігурант обіцяв завдати перешкод при проходженні служби й подальшому нарахуванні коштів за виконання бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

У службовому автомобілі правопорушника виявили гроші, отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаря

Новости Днепра про У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаря

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаряУкраїнська

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