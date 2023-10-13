У Дніпрі затримали командира взводу, який вимагав від військових 600 тис. грн хабаря

Тепер командиру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У Дніпрі поліція затримала командира взводу за вимагання 600 тис. грн хабаря від чотирьох своїх підлеглих – по 150 тис. грн від кожного. За несплату фігурант обіцяв завдати перешкод при проходженні служби й подальшому нарахуванні коштів за виконання бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

У службовому автомобілі правопорушника виявили гроші, отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони.

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

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