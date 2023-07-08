Где в Днепре 10-13 июля будут выключать свет на 9 часов: все адреса

В Днепре с 10 по 13 июля будут выключать свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной энергетической компании.
Так, 10 июля с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
11 июля с 08:00 до 17:00:
12 июля с 08:00 до 17:00:
13 июля с 08:00 до 17:00:
Заряжайте телефоны и повербанки!
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