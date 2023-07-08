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Де у Дніпрі 10-13 липня будуть вимикати світло на 9 годин: усі адреси

Вчора 20:24
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Де у Дніпрі 10-13 липня будуть вимикати світло на 9 годин: усі адреси

У Дніпрі з 10 до 13 липня будуть вимикати світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.

Так, 10 липня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • пров. Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95 (непарні), 109;
  • вул. Робоча: 168, 170, 172.

11 липня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Будівельників: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 7А;
  • вул. Правди: 2А, 20А, 24А, 48, 49А, 52, 53, 53А, 54-65, 65А, 66;
  • вул. Пржевальського: 2, 2А, 4, 6, 8;
  • проїзд Шаховий: 2-7, 9, 11;
  • вул. Дмитра Кедріна: 51;
  • вул. Макарова: 2, 2А, 4, 4А.

12 липня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Будівельників: 26, 30;
  • вул. Правди: 2А, 20А, 24А, 48, 49А, 52, 53, 53А, 54-65, 65А, 66;
  • вул. Пржевальського: 2, 2А, 4, 6, 8;
  • проїзд Шаховий: 2-7, 9, 11;
  • вул. Крамського: 1, 3, 5, 7-12, 12А, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 47, 51Б;
  • вул. Сєдова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;
  • пров. Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95 (непарні), 109.

13 липня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Академіка Янгеля: 9, 15, 17.

Заряджайте телефони та повербанки!

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Новости Днепра про Де у Дніпрі 10-13 липня будуть вимикати світло на 9 годин: усі адресиУкраїнська Новости Днепра про Де у Дніпрі 10-13 липня будуть вимикати світло на 9 годин: усі адресиРусский

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