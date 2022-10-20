Где сегодня в Днепре нет воды: адреса

Сегодня, 20 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Набережная Победы, 44 прекращено водоснабжение:

ул. Набережная Победы, 44 (а, б, в ….),

студенческого городка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта.

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