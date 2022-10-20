Где сегодня в Днепре нет воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Набережная Победы, 44 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта.
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