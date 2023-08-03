Где покататься на каяках, sup-бордах и каноэ в Днепре: сравнение цен

Эти выходные в Днепре обещают быть очень жаркими – синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +35 и больше градусов тепла. Пляжи города закрыты для купания, но вариант провести время на воде все же есть – это аренда каяков и sup-досок для прогулки по Днепру. Для тех, кто хочет провести на воде весь день в Днепре организовывают походы и сплавы по воде.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется прокат каяка в Днепре.

Маршрут для прогулки можно выбрать самостоятельно, а можно попросить у прокатчика каяков. На каяке или каное можно уплыть на один из многочисленных небольших островов на Днепре либо пройтись по Диевским плавням. Станции проката плавсредств неподалеку яхт-клубов Днепра или на «официальных» пляжах, у Диевских плавней и на жилмассиве Ломовской.

Сколько стоит прокат

Так, в Днепре работает несколько станций проката каяков и бордов. Один час аренды одноместного каяка или борда в Supstation обойдется в 200 грн. Аналогичная цена и у прокатчика Travel Кayak на эти плавсредства. Столько же за sup-борд и каяк просят в Днепровском центре каякинга. Прокатчик Capetown готов давать в аренду борды и каяки по 150 грн в час, столько же обойдется аренда каяка и «сапа» в Днепровском каяк-клубе на водно-спортивной базе «Машиностроитель».

В среднем за два места в каяке придется выложить 300 грн, а трехместный каяк или каное обойдется 400 грн за 60 минут аренды. Но чем больше времени отдыхающий хочет провести на воде – тем дешевле будет аренда оборудования для этого. Так, трехчасовая аренда одноместного каяка или борда обойдется в среднем от 350 грн, двухместное плавсредство будет стоить от 500 грн, каноэ или каяк на троих на три часа – от 600 грн. Половина дня проведенная на воде обойдется от 650 до 1000 грн, а аренда каяка на сутки будет стоить в среднем от 900 до 1300 грн в зависимости от вместимости. Время работы проката в среднем начинается с 8 утра и оканчивается в 20:00 вечера, выходные нужно уточнять у каждого отдельного прокатчика.

Правила аренды

Взять в аренду каяк в Днепре в будние дни нужно минимум на час. В выходные – от двух часов. Взамен аренды плавсредства нужно оставить залог. Это может быть загранпаспорт, обычный паспорт или водительское удостоверения. Либо можно оставить в залог деньги оплатив полную стоимость снаряжения. В саму аренду снаряжения входит прокат каяка, борда или каное, весла и жилета. Всем, кто собирается плавать на воде проводится инструктаж. Отдельно можно взять на прокат герметический чехол для телефона – залог за него составляет в среднем 100 грн. В пункте проката каяков и «сапов» обычно есть камеры хранения, где можно оставить личные вещи.

Какие есть ограничения

Для аренды каяка есть ограничения – вес участника должен быть до 130 кг. Снаряжение не выдается людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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