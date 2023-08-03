Де покататися на каяках, sup-бордах та каное у Дніпрі: порівняння цін

Ці вихідні у Дніпрі обіцяють бути дуже спекотними – синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється до +35 і більше градусів тепла. Пляжі міста закриті для купання, але варіант провести час на воді все ж таки є – це оренда каяків та sup-дошок для прогулянки по Дніпру. Для тих, хто хоче провести на воді весь день у Дніпрі, організовують походи та сплави по воді.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме прокат каяку в Дніпрі.

Маршрут для прогулянки можна обрати самостійно, а можна попросити у прокатника каяків. На каяку або каної можна спливтись на один із численних невеликих островів на Дніпрі або пройтися Діївськими плавнями. Станції прокату плавзасобів знаходяться неподалік яхт-клубів Дніпра або на «офіційних» пляжах, біля Діївських плавнів та на житловому масиві Ломівській.

Скільки коштує прокат

Так, у Дніпрі працює кілька станцій прокату каяків та бордів. Одна година оренди одномісного каяку або борду в Supstation коштуватиме 200 грн. Аналогічна ціна і у прокатника Travel Кayak на ці плавзасоби. Стільки ж за sup-борд та каяк просять у Дніпровському центрі каякінгу. Прокатник Capetown готовий давати в оренду борди та каяки по 150 грн за годину, стільки ж коштуватиме оренда каяку та «сапа» у Дніпровському каяк-клубі на водно-спортивній базі «Машинобудівник».

У середньому за два місця у каяку доведеться викласти 300 грн, а тримісний каяк чи каноє коштуватиме 400 грн за 60 хвилин оренди.

За два місця у каяку в середньому доведеться викласти 300 грн, а тримісний каяк чи каноє коштуватиме в середньому від 400 грн за 60 хвилин оренди. Але чим більше часу відпочивальник хоче провести на воді – тим дешевшою буде оренда обладнання для цього. Так, тригодинна оренда одномісного каяку чи борда обійдеться в середньому від 350 грн., двомісний плавзасіб коштуватиме від 500 грн, каное або каяк на трьох на три години – від 600 грн. Половина дня проведена на воді обійдеться в середньому від 650 до 1000 грн., а оренда каяку на добу коштуватиме в середньому від 900 до 1300 грн. залежно від місткості. Час роботи прокату в середньому починається з 8 ранку і закінчується о 20:00, вихідні потрібно уточнювати у кожного окремого прокатника.

Правила оренди

Взяти в оренду каяк у Дніпрі у будні потрібно мінімум на годину. У вихідні – від двох годин. Натомість оренди плавзасобу потрібно залишити заставу. Це може бути закордонний паспорт, звичайний паспорт або посвідчення водія. Або можна залишити в заставу гроші, сплативши повну вартість спорядження. У саму оренду спорядження входить прокат каяка, борда або кано, весла та жилета. Усім, хто збирається плавати на воді, проводиться інструктаж. Окремо можна взяти на прокат герметичний чохол для телефону – застава за нього становить у середньому 100 грн. У пункті прокату каяків та «сапів» зазвичай є камери схову, де можна залишити особисті речі.

Які є обмеження

Для оренди каяка є обмеження – вага учасника має бути до 130 кг. Спорядження не видається людям у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

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