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  • Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Сегодня 17:26
просмотров

Август – традиционный сезон бахчевых – арбузов и дынь. В этом году на прилавках их больше, чем в прошлом – везут с Одесской области и даже других стран, но цены «кусаются».

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Журналисты dnepr.info выяснили, где дешевле купить дыню и арбуз: на рынке или в супермаркете.

Так, на рынке в спальном районе Днепра за арбузы просят от 25 до 27 грн за кило, совсем маленькие – до 2 кг весом продают по 15 грн за 1000 грамм. А дыни продают по 60 грн за кило.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Торговые точки, расположенные по городу у остановок, продают арбузы по 25 грн, а вот дыни более чем в три раза дороже «полосатых» — по 85 грн.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

В супермаркете «Варус» на арбуз действует акционное предложение: вместо 32,9 грн за кило арбузов просят 25,5 грн за кило.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Дыню тут продают по цене 60,9 грн за кило.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

В магазине АТБ арбузы продают также по скидке – 24,95 за кило вместо заявленных ранее 27,95 грн.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

А вот за килограмм дыни просят 65,95 грн. Последняя есть не в каждом магазине и чтобы ее приобрести – нужно походить по нескольким точкам продажи.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

В третьем супермакете, который мы выбрали для сравнения цен – «Сильпо» на арбузы также действует специальное акционное предложение. Если изначально тут их продавали по цене 28 грн за кило, то теперь отпускают по 23,90 грн за кило.

Но также в магазине можно купить арбузы с пометкой «Органические» по 40 грн за кило. А вот дынь в магазине пока что нет. Сайт ритейла сообщает что «товар закончился», но ранее он продавался по цене 90 грн за кило.

Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

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Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение ценУкраїнська Новости Днепра про Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение ценРусский

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