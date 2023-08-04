Где дешевле продают арбузы и дыни в Днепре – на рынке или в супермаркете: сравнение цен

Журналисты dnepr.info выяснили, где дешевле купить дыню и арбуз: на рынке или в супермаркете.
Так, на рынке в спальном районе Днепра за арбузы просят от 25 до 27 грн за кило, совсем маленькие – до 2 кг весом продают по 15 грн за 1000 грамм. А дыни продают по 60 грн за кило.
Торговые точки, расположенные по городу у остановок, продают арбузы по 25 грн, а вот дыни более чем в три раза дороже «полосатых» — по 85 грн.
В супермаркете «Варус» на арбуз действует акционное предложение: вместо 32,9 грн за кило арбузов просят 25,5 грн за кило.
Дыню тут продают по цене 60,9 грн за кило.
В магазине АТБ арбузы продают также по скидке – 24,95 за кило вместо заявленных ранее 27,95 грн.
А вот за килограмм дыни просят 65,95 грн. Последняя есть не в каждом магазине и чтобы ее приобрести – нужно походить по нескольким точкам продажи.
В третьем супермакете, который мы выбрали для сравнения цен – «Сильпо» на арбузы также действует специальное акционное предложение. Если изначально тут их продавали по цене 28 грн за кило, то теперь отпускают по 23,90 грн за кило.
Но также в магазине можно купить арбузы с пометкой «Органические» по 40 грн за кило. А вот дынь в магазине пока что нет. Сайт ритейла сообщает что «товар закончился», но ранее он продавался по цене 90 грн за кило.
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