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  • Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

Сьогодні 17:26
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Серпень – традиційний сезон баштанних – кавунів та динь. Цього року на прилавках їх більше, ніж минулого – везуть із Одеської області та навіть інших країн, але ціни «кусаються».

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

Журналісти dnepr.info з’ясували, де дешевше купити диню та кавун: на ринку чи супермаркеті.

Так, на ринку в спальному районі Дніпра за кавуни просять від 25 до 27 грн. за кіло, зовсім маленькі – до 2 кг вагою продають по 15 грн. за 1000 грам. А дині продають по 60 грн. за кіло.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

Торгові точки, розташовані по місту біля зупинок, продають кавуни по 25 грн, а ось дині більш ніж утричі дорожчі за «смугасті» – по 85 грн.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

У супермаркеті «Варус» діє акційна пропозиція: замість 32,9 грн за кіло  кавунів просять 25,5 грн за кіло.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

Диню тут продають за ціною 60,9 грн. за кіло.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

У магазині АТБ кавуни продають також за знижкою – 24,95 за кіло замість заявлених раніше 27,95 грн.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

А ось за кілограм дині просять 65,95 грн. Остання є не в кожному магазині і щоб її придбати – потрібно бути схожим на кілька точок продажу.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

У третьому супермакеті, який ми вибрали для порівняння цін – «Сільпо» на кавуни також діє спеціальна акційна пропозиція. Якщо спочатку їх продавали за ціною 28 грн за кіло, то тепер відпускають по 23,90 грн за кіло. Але також у магазині можна купити кавуни із позначкою «Органічні» по 40 грн за кіло. А ось динь у магазині поки що немає. Сайт рітейлу повідомляє, що «товар закінчився», але раніше він продавався за ціною 90 грн за кіло.

Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін

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Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цінУкраїнська Новости Днепра про Де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цінРусский

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