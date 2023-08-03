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Військові Дніпра можуть отримати додаткові виплати від держави: хто має на них право

Сьогодні 17:07
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Тепер українські військові отримуватимуть гроші не лише за виконання бойових завдань, а й за заслуги перед державою. Цей закон прийнятий Верховною Радою, підписаний Президентом і вже набув чинності.
Новости Днепра про Військові Дніпра можуть отримати додаткові виплати від держави: хто має на них право

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Журналісти dnepr.info розбиралися, хто має право на виплати та яка їхня сума.

Доплати будуть щомісячні та отримуватимуть їх зможуть усі військові, які з 2014 року здобули різні нагороди від держави.

Ті, хто має орден «Золота зірка» і звання Герой України отримуватимуть 20,1 тис грн

Повні лицарі ордена «Богдана Хмельницького» отримуватимуть 13,4 тис. грн.

Ті, хто є кавалерами ордена «За мужність» трьох ступенів, можуть розраховувати на виплату 6,7 тис грн щомісяця Нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів отримають аналогічну суму.

Також виплачуватимуть ці суми членам сімей загиблих чи нагороджених посмертно званнями «Герой України з врученням ордена «Золота зірка», а також усіх перелічених вище орденів.

До членів сім’ї загиблих військових належать батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, а якщо вони навчаться у ВНЗ або є дітьми-сиротами – то до 23 років.

Розмір щомісячної допомоги дорівнює розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року. Цього року вона становить 6,7 тис. грн.

 

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Новости Днепра про Військові Дніпра можуть отримати додаткові виплати від держави: хто має на них правоУкраїнська Новости Днепра про Військові Дніпра можуть отримати додаткові виплати від держави: хто має на них правоРусский

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