Мозаїчне панно та ставок з рибами у торговому залі: як виглядав зниклий дитячий магазин «Чебурашка» у Дніпрі (ФОТО)

Магазин «Чебурашка» було відкрито у Дніпрі 1980-го року. Знаходився він на Слобожанському проспекті. Продавали у магазині дитячі речі та все, що пов'язано з дітьми: від іграшок та пелюшок до колясок, а також одяг для мам.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядав магазин раніше та що залишилося від нього зараз.

Примітним був інтер’єр магазину – усередині був декоративний ставок із рибами, а біля входу будівлю прикрашало мозаїчне панно.

У магазині було два відділи. В одному скупитися могли всі охочі, а в іншому отоваритися можна було лише за спеціальним запрошенням– його видавали лише молодим мамам і діяли такі запрошення лише протягом перших трьох місяців після пологів.

«Я купувала дитяче ліжечко та пральний порошок за місяць до народження доньки. Не пам’ятаю, точно ким була видана довідка і як вона виглядала, але без неї я не могла нічого купити в цьому магазині. Кількість пелюшок теж пам’ятаю: по 2 байкові та з ситцю», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Марина Коган.

Для новонароджених тут продавали все потрібне, але нерідко в лімітованих кількостях.

«У цьому магазині навіть із запрошенням купувати треба те, що «викинуть», а не те, що хочеш. Тому моя новонароджена дочка носила блакитні костюми і мала блакитну пухову ковдру. Так, і по пелюшках теж були обмеження за кількістю», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Донець.

Пропрацював магазин до середини 1990-х років, але на момент закриття асортимент у ньому був мізерний, відвідувачі заходили рідко. Сьогодні приміщення магазину здається в оренду.

фото: О. Донець. Ю. Боловін, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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