Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу.

Журналисты dnepr.info разбирались, кто имеет право на выплаты и какова их сумма.

Доплаты будут ежемесячные и получать их смогут все военные, которые с 2014 года получили разные награды от государства.

Те, у кого есть орден «Золотая звезда» и звание Герой Украины получат 20,1 тыс грн

Полные рыцари ордена «Богдана Хмельницкого» получат 13,4 тыс грн

Те, кто является кавалерами ордена «За мужество» трех степеней могут рассчитывать на выплату 6,7 тыс грн ежемесячно Награжденные орденом княгини Ольги трех степеней получат аналогичную сумму.

Также выплачивать эти суммы будут членам семей погибших или награжденных посмертно званиями «Герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда», а также всех вышеперечисленных орденов.

К членам семьи погибших военных относятся родители, муж или жена, дети до 18 лет, а если они обучатся в вузе или являются детьми-сиротами – то до 23 лет.

Размер ежемесячной помощи равен размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года. В этом году она составляет 6,7 тыс грн.

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