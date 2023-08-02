Хто з мешканців Дніпра отримає у серпні додаткові виплати від держави: обіцяють до 3,1 тис грн

Наприкінці липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою деякі українці до Дня Незалежності отримають додаткові грошові виплати від держави.

Журналісти dnepr.info дізналися, кому дадуть допомогу та яка її сума.

Згідно з ухвалою, розмір виплат коливається від 450 до 3,1 тис грн. Виплатять гроші ветеранам війни, які постраждали від переслідувань нацистів, тим, хто має особливі заслуги перед країною, рідним загиблих воїнів.

Так, згідно з документом, особи, які отримали інвалідність після війни та малолітні в’язні концтаборів та гетто, які отримали інвалідність, отримають від 2,7 до 3,1 тис. грн залежно від групи інвалідності.

Учасники бойових дій, тих, хто постраждав внаслідок Революції Гідності, члени сімей загиблих та померлих захисників та захисниць України, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів та діти, які народилися у гетто, отримають по 1 тис грн.

Тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, виплатять по 3,1 тис грн.

По 650 грн отримають члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, статус яких встановлено згідно із законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Виплати покладено рідним, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю.

Учасники війни та колишні в’язні концтаборів та гетто, а також ті, кого було насильно вивезено на примусові роботи під час Другої світової війни, діти партизанів, підпільників – отримають по 450 тис грн.

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