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  • Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института «Энергопром»: что известно

Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института «Энергопром»: что известно

Сегодня 12:47
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В Днепре продают здание Энергопрома.

Новости Днепра про Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института

Объявление появилось на сайте Prozorro.sale, 8 апреля.

На продажу был выставлен комплекс зданий проектного института «Энергопром» в Днепре. Семиэтажное сооружение расположено по адресу улица Академика Белелюбского, 36.

За 53 млн. гривен предлагают приобрести помещение с надстройкой общей площадью 6310, 3 кв.м, а также прилегающим земельным участком 0.39 га. Среди подключенных коммуникаций: электроэнергия – 480 кВт, газ – автономная котельная, вода – канализация. Кроме этого, есть кондиционирование, охранная и противопожарная сигнализация, лифты и интернет.

Аукцион проведут по английской схеме – на повышение цены. Торги пройдут 25 апреля.

Новости Днепра про Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института

Новости Днепра про Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института

Новости Днепра про Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института

По данным СМИ, здание принадлежит фирме депутата Днепропетровского облсовета Юрия Симонова.

Продавцом указана компания «Научно-исследовательский институт Энергопром имени Микулина». Зарегистрированная три года назад в Днепре на ул. Белелюбского, 36. По информации аналитической платформы YouControl, фирма занимается арендой, покупкой и продажей недвижимости.

Учредители – Евгений Шевцов и депутат Днепропетровского облсовета от Блока Вилкула Юрий Симонов. Последний также возглавляет Днепропетровскую областную ячейку партии «УДАР» Виталия Кличко.

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