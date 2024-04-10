Фирма депутата из Днепра выставила на продажу здания проектного института «Энергопром»: что известно

Объявление появилось на сайте Prozorro.sale, 8 апреля.
На продажу был выставлен комплекс зданий проектного института «Энергопром» в Днепре. Семиэтажное сооружение расположено по адресу улица Академика Белелюбского, 36.
За 53 млн. гривен предлагают приобрести помещение с надстройкой общей площадью 6310, 3 кв.м, а также прилегающим земельным участком 0.39 га. Среди подключенных коммуникаций: электроэнергия – 480 кВт, газ – автономная котельная, вода – канализация. Кроме этого, есть кондиционирование, охранная и противопожарная сигнализация, лифты и интернет.
Аукцион проведут по английской схеме – на повышение цены. Торги пройдут 25 апреля.
По данным СМИ, здание принадлежит фирме депутата Днепропетровского облсовета Юрия Симонова.
Продавцом указана компания «Научно-исследовательский институт Энергопром имени Микулина». Зарегистрированная три года назад в Днепре на ул. Белелюбского, 36. По информации аналитической платформы YouControl, фирма занимается арендой, покупкой и продажей недвижимости.
Учредители – Евгений Шевцов и депутат Днепропетровского облсовета от Блока Вилкула Юрий Симонов. Последний также возглавляет Днепропетровскую областную ячейку партии «УДАР» Виталия Кличко.
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