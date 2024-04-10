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  • Депутат з Дніпра виставив на продаж будівлі проєктного інституту “Енергопром”: що відомо

Депутат з Дніпра виставив на продаж будівлі проєктного інституту “Енергопром”: що відомо

Сьогодні 12:47
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У Дніпрі продають будівлю Енергопрому.

Новости Днепра про Депутат з Дніпра виставив на продаж будівлі проєктного інституту

Оголошення з’явилося на сайті Prozorro.sale, 8 квітня. 

На продаж виставили комплекс будівель проєктного інституту “Енергопром” в Дніпрі. Семиповерхова споруда розташована за адресою вулиця Академіка Белелюбського, 36. 

За 53 млн гривень пропонують придбати приміщення з надбудовою загальною площею 6310, 3 кв.м, а також прилеглою земельною ділянкою 0.39 га. Серед підключених комунікацій: електроенергія – 480 кВт, газ – автономна котельня, вода – каналізація. Крім цього, є кондиціювання, охоронна та протипожежна сигналізація, ліфти та інтернет.

Аукціон проведуть за англійською схемою – на підвищення ціни. Торги відбудуться 25 квітня.

Новости Днепра про Депутат з Дніпра виставив на продаж будівлі проєктного інституту

Новости Днепра про Депутат з Дніпра виставив на продаж будівлі проєктного інституту

Новости Днепра про Депутат з Дніпра виставив на продаж будівлі проєктного інституту

За даними ЗМІ, будівля належить фірмі депутата Дніпропетровської облради Юрія Симонова.

Продавцем зазначена компанія “Науково-дослідний інститут Енергопром імені Мікуліна”. Зареєстрована три роки тому у Дніпрі на вул. Белелюбського, 36. За інформацією аналітичної платформи YouControl, фірма займається орендою, купівлею та продажем нерухомості.

Засновники – Євген Шевцов та депутат Дніпропетровської облради від Блоку Вілкула Юрій Симонов. Останній також очолює Дніпропетровський обласний осередок партії “УДАР” Віталія Кличка.

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