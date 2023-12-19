Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол

Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол

Сегодня 14:15
просмотров

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов провел пресс-конференцию, во время которой он отчитался за год работы и ответил на вопросы, которые волнуют горожан.

Новости Днепра про Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол

Так, днепрянка Лариса спросила, планируют ли в городе запустить троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол.

Борис Филатов ответил, что нет, ведь на это нужно очень много денег.

Что касается троллейбусного маршрута, нет. Это ведь не только новый подвижной состав и провода, но и тяговые подстанции и еще много чего, это фактически сотни миллионов, поэтому нет, – сказал мэр Днепра.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр будет сотрудничать со столицей Финляндии Хельсинки: что это значит.

Читайте также:

Новости Днепра про Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и СоколУкраїнська Новости Днепра про Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и СоколРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию
Новости Днепра
Сегодня 18:12
В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал…

Как водителям Днепра можно сэкономить на штрафах по парковке
Новости Днепра
Сегодня 17:58
Как водителям Днепра можно сэкономить на штрафах по парковке

В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.

«С 20 декабря в дома украинцев планируют ограничивать подачу электричества»: так ли это
Новости Днепра
Сегодня 17:40
«С 20 декабря в дома украинцев планируют ограничивать подачу электричества»: так ли это

И снова фейк...

ТОП-10 новогодних фотозон на улицах Днепра: мишки Тедди, огромные конфеты и красные шары (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:35
ТОП-10 новогодних фотозон на улицах Днепра: мишки Тедди, огромные конфеты и красные шары (ФОТО)

Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону…

Последние новости

Нас не приглашают в НАТО, — Зеленский
Нас не приглашают в НАТО, — Зеленский

Президент Украины пояснил, что ожидает более четких обещаний по поводу участия Украины в НАТО.

Сегодня 19:15
6
просмотров
Генштаб хочет мобилизовать 450—500 тысяч человек: Зеленский сказал, сколько это будет стоить
Генштаб хочет мобилизовать 450—500 тысяч человек: Зеленский сказал, сколько это будет стоить

Президент Украины сообщил, что военные хотят мобилизовать еще не менее 400 тысяч человек.

Сегодня 18:28
5
просмотров
В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию
В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал авто, а затем попал на нем в ДТП.

Сегодня 18:12
3
просмотров
Как водителям Днепра можно сэкономить на штрафах по парковке
Как водителям Днепра можно сэкономить на штрафах по парковке

В Днепре можно сэкономить на штрафах по парковке.

Сегодня 17:58
3
просмотров
«С 20 декабря в дома украинцев планируют ограничивать подачу электричества»: так ли это
«С 20 декабря в дома украинцев планируют ограничивать подачу электричества»: так ли это

И снова фейк...

Сегодня 17:40
4
просмотров
ТОП-10 новогодних фотозон на улицах Днепра: мишки Тедди, огромные конфеты и красные шары (ФОТО)
ТОП-10 новогодних фотозон на улицах Днепра: мишки Тедди, огромные конфеты и красные шары (ФОТО)

Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону вокруг своих предприятий новогодними декорациями. Тематические игрушки, шарики, елки и символы привлекают внимание прохожих, превращая в пространство у магазина или ресторана в фотозону.

Сегодня 17:35
4
просмотров
Почему реконструкцию дома на Победе в Днепре начали только спустя 11 месяцев после трагедии
Почему реконструкцию дома на Победе в Днепре начали только спустя 11 месяцев после трагедии

Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе только на 11 месяц после российского теракта.

Сегодня 16:51
4
просмотров
Из аэропорта «Борисполь» сегодня вылетел пассажирский самолет: что известно (ВИДЕО)
Из аэропорта «Борисполь» сегодня вылетел пассажирский самолет: что известно (ВИДЕО)

Сегодня, 19 декабря, из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.

Сегодня 16:17
6
просмотров
В Никополе окрестили девочку-рекордсменку, родившуюся в Днепре с весом 6 килограмм
В Никополе окрестили девочку-рекордсменку, родившуюся в Днепре с весом 6 килограмм

В Никополе окрестили девочку-рекордсменку.

Сегодня 16:03
4
просмотров
Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло
Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 15:40
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх