Филатов рассказал, запустят ли в Днепре троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов провел пресс-конференцию, во время которой он отчитался за год работы и ответил на вопросы, которые волнуют горожан.

Так, днепрянка Лариса спросила, планируют ли в городе запустить троллейбусный маршрут, который соединит ж/м Победа, Тополь и Сокол.

Борис Филатов ответил, что нет, ведь на это нужно очень много денег.

Что касается троллейбусного маршрута, нет. Это ведь не только новый подвижной состав и провода, но и тяговые подстанции и еще много чего, это фактически сотни миллионов, поэтому нет, – сказал мэр Днепра.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр будет сотрудничать со столицей Финляндии Хельсинки: что это значит.

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