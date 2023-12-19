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  • Почему реконструкцию дома на Победе в Днепре начали только спустя 11 месяцев после трагедии

Почему реконструкцию дома на Победе в Днепре начали только спустя 11 месяцев после трагедии

Сегодня 16:51
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Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе только на 11 месяц после российского теракта.

Новости Днепра про Почему реконструкцию дома на Победе в Днепре начали только спустя 11 месяцев после трагедии

14 декабря прошло 11 месяцев со дня, когда в многоэтажку на Победе попала российская х-22. В этот день коммунальщики приступили к демонтажу двух разрушенных подъездов. Почему реконструкцию дома начали только сейчас объяснил мэр Борис Филатов, во время онлайн-трансляции, посвященной годовому отчету мэра.

Дом должен быть реконструирован в течение 2024 года. Как пояснил Филатов, за первые несколько месяцев привели в порядок окна, кровлю и внутренние сети, чтобы жители уцелевших подъездов могли комфортно жить в своих квартирах. В частично разрушенной многоэтажке живут сотни людей.

В то же время долгое время открытым оставался вопрос о демонтаже и дальнейшей реконструкции изуродованной части дома. Это трудная задача, ведь в отличие от других сооружений, которые нужно сносить, это здание должны сохранить, демонтировав только несколько подъездов. При этом нужно убедиться, что многоэтажка не станет разрушаться дальше.

Проводились долгие экспертизы и геологические исследования. Привлекались зарубежные специалисты. Процедура составления этого проекта показалась очень непростой. Некоторые из чиновников мэрии даже были уволены из-за затягивания этого процесса. Кроме того, в стране это единичный случай, когда нужно демонтировать часть здания. Следовало просчитать все риски и возможные варианты. В ноябре завершились последние регламентные процедуры. Уже избраны специалисты для поэтапного демонтажа и реконструкции, — пояснил Филатов.

Жителей квартир, проживающих близко к зоне проведения работ, отселят. Всем компенсировали стоимость аренды временного жилья. Реконструкция, по предварительным подсчетам, будет длиться около года. Специалисты будут следить за тем, чтобы были соблюдены все требования безопасности.

Напомним, что в воскресенье, 10 декабря, неизвестные сожгли «народный мемориал» на остановке, напротив дома 118, куда попала ракета российских террористов 14 января этого года. Днепряне через несколько дней принесли десятки новых игрушек, появились также боксерские перчатки.

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