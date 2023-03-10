Филатов прокомментировал побег «влиятельных» людей из Днепра во время войны

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире телеканала "Прямой".

Те, кто считал, что оказывают влияние на политические или экономические процессы в Днепре, но с началом полномасштабного вторжения россии бежали из города, никогда не будут иметь доверия общества.

«После того, как они вернутся — что бы ни рассказывали: были ли они в «партизанском отряде» или где-то там в Вене создавали «движение сопротивления» — в это никто не поверит. Нравственная люстрация уже прошла», — сказал Филатов.

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