Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Філатов прокоментував втечу “впливових” людей з Дніпра під час війни

Сьогодні 15:44
просмотров

На цьому мер Дніпра Борис Філатов наголосив в ефірі телеканалу «Прямий».

Новости Днепра про Філатов прокоментував втечу

Ті, хто вважав, що мають вплив на політичні чи економічні процеси в Дніпрі, але з початком повномасштабного вторгнення росії втекли з міста, ніколи не матимуть довіри суспільства. 

«Після того, як вони повернуться — що б не розповідали: чи були вони в «партизанському загоні», чи десь там у Відні створювали «рух спротиву» — у це ніхто не повірить. Моральна люстрація вже пройшла», — сказав Філатов.

Новости Днепра про Філатов прокоментував втечу Українська Новости Днепра про Філатов прокоментував втечу Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Хмарно, але по-весняному тепло: погода у Дніпрі на 10 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Хмарно, але по-весняному тепло: погода у Дніпрі на 10 березня

    Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

    Погода в Дніпрі у четвер, 9 березня: хмарно, але тепло
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода в Дніпрі у четвер, 9 березня: хмарно, але тепло

    Парасольку можна залишати вдома!

    Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»
    Новини Дніпра
    08.03.2023 15:38
    Філатов: «Ми повинні створювати інституції, які знайдуть і покарають усіх військових злочинців рф»

    Хворі імперські амбіції та жахлива агресія росії змусили Україну стати…

    Пишаємось: дніпровські спортсмени вибороли золоті медалі на міжнародних змаганнях
    Новини Дніпра
    08.03.2023 06:45
    Пишаємось: дніпровські спортсмени вибороли золоті медалі на міжнародних змаганнях

    Вітаємо та бажаємо нових, не менш яскравих перемог!

    Наверх