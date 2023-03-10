Філатов прокоментував втечу “впливових” людей з Дніпра під час війни

На цьому мер Дніпра Борис Філатов наголосив в ефірі телеканалу «Прямий».

Ті, хто вважав, що мають вплив на політичні чи економічні процеси в Дніпрі, але з початком повномасштабного вторгнення росії втекли з міста, ніколи не матимуть довіри суспільства.

«Після того, як вони повернуться — що б не розповідали: чи були вони в «партизанському загоні», чи десь там у Відні створювали «рух спротиву» — у це ніхто не повірить. Моральна люстрація вже пройшла», — сказав Філатов.

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