Филатов показал, как на Авдеевском направлении днепровский дрон уничтожил российский «Солнцепёк» (ВИДЕО)

Днепр постоянно передает помощь военным на фронт, в том числе на самые горячие направления, где продолжаются ожесточенные бои. Это и гуманитарка, и автомобили, и тепловизоры, и беспилотники.
Сегодня мэр Днепра Борис Филатов показал, как днепровский дрон уничтожил на Авдеевском направлении российский «Солнцепёк». Руководили беспилотником воины из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Если коротко. Ребята из 110-й бригады на Авдеевском направлении вчера у@бали рашистский «солнцепек». Нашим днепровским дроном. НАШИМ ДНЕПРОВСКИМ ДРОНОМ. Вчера. Так что пусть такие «праздничные салюты» радуют нас чаще. Для этого мы и работаем. Приятного просмотра, днепряне. В этом салюте – вклад каждого из вас, – подписал Филатов видео.
Продолжайте донатить и помогать войску, ведь это нам нужно, чтобы у наших воинов были дроны, автомобили и все остальное!
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